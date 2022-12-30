Sahte banknotla alışveriş yapan 4 kişiye gözaltı



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sahte banknotla alışveriş yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 185 adet sahte 100 TL'lik, 2 adet de 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Kayseri'de dün, akaryakıt istasyonuna otomobille gelen 1'i kadın, 4 kişi, sahte 3 adet 100 TL'lik banknotla alışveriş yaptı. Bir süre sonra paraların sahte olduğunu anlayan akaryakıt istasyonu yetkilileri, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Bünyan ilçesinde olduğunu belirledi. Şüpheliler ilçede otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada, 185 adet sahte 100 TL'lik banknot, 2 adet de 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2022-12-30 13:58:40



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