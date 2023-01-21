Beşiktaş´a Kayseri´de coşkulu karşılama

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor ile

karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Ligin 20'nci haftasında deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, havayolu ile şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Erkilet Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar özellikle Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu ve çiçek verdi. Havalimanından en son çıkan Vincent Aboubakar ise hızlı adımlarla takım otobüsüne bindi. Beşiktaş takım otobüsü meşalelerle uğurlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların havalimanından çıkışı

-Takım otobüsünün meşale eşliğinde gidişiDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-21 18:11:26



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