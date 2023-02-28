Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

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4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK

Kayseri'de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.59'da merkez üssü yine İncesu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yakın çevreden hissedilen artçı depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2023-02-28 20:30:28



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