Komşusunun başına taşla vurarak öldüren sanığın cezası onandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği vatandaşı da olan komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Ziya Ehsami'ye (33), tutuklu yargılandığı davada verilen 25 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta 22 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Ziya Ehsami ile eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ehsami, eline geçirdiği taşla Mirza'nın başına vurup öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ehsami hakkında, yürütülen soruşturma tamamlanıp Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme, sanık Ziya Ehsami'yi eyleminin, 'Kasten öldürme' kapsamında kaldığına hükmedip, bu suçtan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayıp cezayı 25 yıla düşürdü, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KARARA İTİRAZ

Taraf avukatları karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Sanık avukatı cezanın en üst sınırdan indirim yapılarak verilmesini, müşteki taraf avukatı ise hiçbir indirim maddesi uygulanmadan sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

KARAR HUKUKA UYGUN BULUNDU

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-05 11:44:22