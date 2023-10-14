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        Teröristlerin şehit ettiği veterinerin babası: Bin evlat kazandım

        KAYSERİ'deteröristler tarafından şehit edilen veteriner Mikail Bozlağan´ın (24) babası Ramazan Bozlağan, "Devletimiz bizim yanımızda. Allah razı olsun. Bir şehit verdim, bin evlat kazandım. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bizim devletimizi kimse yıkamaz. Devletimize, bayrağımıza sahip çıktığımız sürece kimse bizi yıkamaz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:20
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        Teröristlerin şehit ettiği veterinerin babası: Bin evlat kazandım
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        KAYSERİ'deteröristler tarafından şehit edilen veteriner Mikail Bozlağan´ın (24) babası Ramazan Bozlağan, "Devletimiz bizim yanımızda. Allah razı olsun. Bir şehit verdim, bin evlat kazandım. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bizim devletimizi kimse yıkamaz. Devletimize, bayrağımıza sahip çıktığımız sürece kimse bizi yıkamaz" dedi.

        Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları öğrenildi.

        Teröristlerin şehit ettiği Mikail Bozlağan'ın babası Ramazan Bozlağan, DHA'ya konuştu. Baba Bozlağan, "Bu olayın başından bu yana devletimiz yanımızda. Allah devletimizden razı olsun. Ben, 1 şehit verdim ama binlerce evladım oldu. Bin evlat kazandım. Biz bir ölürüz bin kere diriliriz ki düşmanlarımız sevinmesin. Biz inançlı olduğumuz sürece, devletimize, bayrağımıza ve toprağımıza sahip çıktığımız sürece kimseler bizi yıkamaz" diye konuştu.

        `ŞEHİT YAKINLARININ BAŞI YERE EĞİLMESİN´

        Dimdik ayakta olduklarını söyleyen Bozlağan, "Gururluyuz. Gururum çok yüksek. Benim 3 evladım daha var. 3 yavrum da şehit olsa yine Allah'ın izni ile ayakta kalırız. Biz böyle inançla yetişip, bu inançla büyüdük. Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun. Hiçbir zaman şehit olanların yakınlarının başı yere eğilmesin, dimdik ayakta dursun" ifadelerini kullandı.

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