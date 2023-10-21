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        Kayserispor´da tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul yapıldı

        Kayserispor´da kulüp tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Kim ne yaptı? konusuna gelirsem konuşacağım o kadar çok şey var ki, yaklaşık 60 sorunlu dosyayı kapattık. Kulübümüzün 16 -17 sorunlu dosyası kaldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:40
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        Kayserispor´da tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul yapıldı
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        Kayserispor´da kulüp tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Kim ne yaptı? konusuna gelirsem konuşacağım o kadar çok şey var ki, yaklaşık 60 sorunlu dosyayı kapattık. Kulübümüzün 16 -17 sorunlu dosyası kaldı" dedi.

        Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi içerisinde yer alan Erciyes Salonu´nda düzenlenen kongrede, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri okunduktan sonra genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Oylamanın ardından kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan 'dernek' ifadesi, 'kulüp' değiştirildi. Kongrede kulübün tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Kongrede konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserisporumuz, Kayserispor Anonim Şirketi olarak çıtayı bir ileri safhaya taşımıştır. Kayserispor çok zor bir dönemi geride bıraktı. Bugün bu tüzük genel kurulunu yapmak nasip oldu. Hiçbir dedikoduya sebebiyet vermeden bu genel kurulu yapma safhasına geldik. Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Kim ne yaptı? konusuna gelirsem konuşacağım o kadar çok şey var ki, yaklaşık 60 sorunlu dosyayı kapattık. Kulübümüzün 16 -17 sorunlu dosyası kaldı" diye konuştu. 

        'KAYSERİLİLERİ KAYSERİSPOR'A ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM'

        Kayserispor taraftarlarının kulübe üye olabileceğini belirten Çamlı, "Buradan Kayserispor´a üye olmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Dilekçe, kimlik ve fotoğraf ile gelip başvurabilirler. Yönetim kurulu da kabul ederse üye olurlar. Ben buradan şehrimizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki Kayserilileri Kayserispor´a üye olmaya davet ediyorum" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Genel Kurul´dan görüntü,

        - Başkan Ali Çamlı´nın konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-21 14:38:22

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