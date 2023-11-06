Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hulusi Akar: Dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu

        ESKİMilli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan´ın Karabağ zaferiyle ilgili, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin güzel bir örneği olarak 44 günde, Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadeleye girdiler ve 'Yeter artık' dediler. Böylece sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için ilham kaynağı oldu. Bütün dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hulusi Akar: Dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİMilli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan´ın Karabağ zaferiyle ilgili, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin güzel bir örneği olarak 44 günde, Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadeleye girdiler ve 'Yeter artık' dediler. Böylece sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için ilham kaynağı oldu. Bütün dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu" dedi.

        Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi´nde 'Haydar Aliyev´in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya´da Yeni İş Birliklerine Doğru' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Azerbaycan´ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "Bir taraftan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz. Elimizden geldiğince çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da dostumuz, Azerbaycan'ın da önderi Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılı. Karabağ meselesine geldiğimizde Sovyetler Birliği'nin taktiği toplumlar arasına bir husumet sokuyorlar. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından fırsattan istifade eden Ermenistan'ın yaptığı bir faaliyet bu. Yani burada Karabağ sorununa savaş demek doğru değil. Burada bir savaş yok. Burada bir baskın, zulüm, isyan, istila ve katliam var. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı, savaştan ziyade oradaki insanları, apansız yakalamak suretiyle masum ve silahsız insanları katletmekten ibaret. Acımasız bir şekilde yapılan bir katliamdan bahsediyoruz. Bu katliam gerçekten o kadar ağır bir katliam ki, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. 1 milyon kişiden fazla kaçkın ve göçkün evlerini terk ettiler" ifadelerini kullandı.

        'GURURLU ŞEKİLDE TOPRAKLARINA DÖNDÜLER'

        Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine değinen Akar, şöyle konuştu:

        "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin güzel bir örneği olarak 44 günde, Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadeleye girdiler ve 'Yeter artık' dediler. Çünkü bunlar hem işgal hem de zulmettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 'Azerbaycan yalnız değil' dedikten sonra 44 günde hesap tamamlandı. Çok şükür şimdi Azerbaycan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü ve Azerbaycan'da olup da oradan evlerini terk eden vatandaşlarımız gururlu bir şekilde topraklarına döndüler ve dönmeye de devam ediyorlar. Böylece sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için ilham kaynağı oldu. Bütün dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu. Tüm dünya çok şükür Türk'ün gücünü gördü."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayserili Yahya Mert hem lösemiyi yendi hem de üniversiteyi kazandı
        Kayserili Yahya Mert hem lösemiyi yendi hem de üniversiteyi kazandı
        Kayseri'de TAKE Projesi ile 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıl...
        Kayseri'de TAKE Projesi ile 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıl...
        Evinin altındaki 2 bin yıllık yer altı şehrini gün yüzüne çıkardı
        Evinin altındaki 2 bin yıllık yer altı şehrini gün yüzüne çıkardı
        Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de Gazze için dua edildi
        Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de Gazze için dua edildi
        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı