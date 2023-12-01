Eski sevgilinin ölümünde müebbete çıkan cezanın gerekçesi; kazaya kayıtsız kaldı KAYSERİ'de,eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu'nu (19) takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes Satılmış'a (19) verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasının, bozma kararı sonrası yeniden yargılamada 'müebbet'e çıkmasının ardından, verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın yasal hız limitinin 50 kilometre olduğu yerleşim yeri bölünmüş yolda, hız limitinin 2 kat üzerinde hareket edip şerit ihlali yaparak Kocaoğlu'nu sıkıştırdığını, kazanın meydana gelebileceğini öngördüğünü ancak duruma kayıtsız kalıp, gerekli önlemleri almadığı görüşünde bulundu.

KAYSERİ'de,eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu'nu (19) takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes Satılmış'a (19) verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasının, bozma kararı sonrası yeniden yargılamada 'müebbet'e çıkmasının ardından, verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın yasal hız limitinin 50 kilometre olduğu yerleşim yeri bölünmüş yolda, hız limitinin 2 kat üzerinde hareket edip şerit ihlali yaparak Kocaoğlu'nu sıkıştırdığını, kazanın meydana gelebileceğini öngördüğünü ancak duruma kayıtsız kalıp, gerekli önlemleri almadığı görüşünde bulundu.

Kaza, geçen yıl 13 Eylül'de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Satılmış yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu'nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış'ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaoğlu'nun şikayetçi ailesinin avukatları Bengü Bilgin ve Ayşegül Kocaoğlu'nun itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi. Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, 20 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda Şeyda Kocaoğlu'nun şikayetçi babası Serkan Kocaoğlu ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Satılmış, "Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeridimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bugüne kadar kılına dahi zarar vermedim. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. 1 yıldır eğitimimden geri kaldım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Serkan Kocaoğlu ise "Bu olay bir trafik kazası değildir. Bu bir cinayettir. Evet kızım kendisini seviyordu. Sanık, kızımı tehdit etmiştir. Kızımın ehliyeti varken, sanığın olay tarihinde ehliyeti yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın eylemini 'olası kastla' işlediğine hükmedilerek indirim uygulanıp cezası müebbede düştü. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi ise uygulamadı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, sanık hakkında verilen müebbet kararının gerekçesini açıkladı. Olay öncesinde sanık ile maktul arasındaki mesaj kayıtları ve sosyal medya yazışmalarının olduğuna vurgu yapılan kararda, "Sanığın sürücü belgesinin bulunmaması, yasal hız limitinin 50 kilometre olduğu yerleşim yeri bölünmüş yolda hız limitinin iki kat üzerinde hareket ederek şerit ihlali yaparak, müteveffayı sıkıştırması şeklindeki eylemlerinde sanığın kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü ancak bu duruma kayıtsız kalarak gerekli önlemleri almadığı ve olası sonuçları göze alarak müteveffaya yönelik hareketlerine devam etmek suretiyle olası kastla hareket ettiği ve samimi bir pişmanlığı gözlemlenmediğinden 'iyi hal' indirimi uygulanmasına yer yok" ifadelerine yer verildi.