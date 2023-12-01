Kayserispor'dan TFF'nin puan silme cezasına ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun sarı-kırmızılı ekibin 3 puanını silme cezasını değerlendirdi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Kayserispor taraftarı, ulusal lisans almak için gerekli eksikliklerin tamamlanamaması cümlesi bildiğiniz üzere eskiden bekleyen bazı sorunlu transfer dosyalarının çözüme kavuşamamasından dolayıdır. Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Moralimizi bozmadan önümüzde duran 14. hafta karşılaşmasına odaklanmamız gerekmektedir, ayrıca transfer dosyalarında kabul etmediğimiz sorunlar için Tahkim Kuruluna başvuracağımızı bilmenizi isterim."

TFF Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin başvurularını sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler bakımından incelemiş, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Mondihome Kayserispor'a üç puan tenzili cezası verilmesini kararlaştırmıştı.