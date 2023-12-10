Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYSERİ'DE 9'UNCU KATTAN DÜŞEN HAYRUNNİSA, ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 02:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYSERİ'DE 9'UNCU KATTAN DÜŞEN HAYRUNNİSA, ÖLDÜ
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de,10katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa G., hayatını kaybetti.

        Olay, saat 00.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. Hayrunnisa G., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hayrunnisa G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 9'uncu kattan düşen Hayrunnisa, öldü
        Kayseri'de 9'uncu kattan düşen Hayrunnisa, öldü
        Kayseri'de "Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi" programı düzenlendi
        Kayseri'de "Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi" programı düzenlendi
        Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de, otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Kayseri'de, otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk hamamda boğulma tehlikesi atlattı
        Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk hamamda boğulma tehlikesi atlattı
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103-78
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103-78