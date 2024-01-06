Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8'i hükümlü 10 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma' suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.