Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-2

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk.66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek (Dk.76 Boa Morte), Talha Sarıaslan (Dk.76 Bahoken) Dk.90+3 Berat Eskin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba, Yiğit Demir (Dk.23 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk.46 Akabueze), Oğuzhan Berber, Arda Temur, Mert Kabasakal, Aosman (Dk.90+6 Ensar Kemaloğlu), Erdal Öztürk (Dk.71 Muhammed Ertürk), Halit Yılmaz (Dk.71 Özgür Çek), Melih Bostan

GOLLER: Dk. 23 Talha Sarıaslan (Kayserispor), Dk. 35 (P) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

SARI KART: Ahmet Kağan, Hayrullah (Kayserispor), Aosman (Gençlerbirliği)

Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1´lik skorla yenilerek kupaya veda etti. Gençlerbirliği ise bir üst tura yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2024-01-18 17:22:04