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        Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:25
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        Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-2
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk.66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek (Dk.76 Boa Morte), Talha Sarıaslan (Dk.76 Bahoken) Dk.90+3 Berat Eskin)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba, Yiğit Demir (Dk.23 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk.46 Akabueze), Oğuzhan Berber,  Arda Temur, Mert Kabasakal, Aosman (Dk.90+6 Ensar Kemaloğlu), Erdal Öztürk (Dk.71 Muhammed Ertürk), Halit Yılmaz (Dk.71 Özgür Çek), Melih Bostan

        GOLLER: Dk. 23 Talha Sarıaslan (Kayserispor), Dk. 35 (P) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

        SARI KART: Ahmet Kağan, Hayrullah (Kayserispor), Aosman (Gençlerbirliği)

        Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1´lik skorla yenilerek kupaya veda etti. Gençlerbirliği ise bir üst tura yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-18 17:22:04

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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