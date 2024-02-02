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        Bakan Özhaseki: Çok üretiyor ve kirletiyoruz (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:20
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        Bakan Özhaseki: Çok üretiyor ve kirletiyoruz (2)
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        KÜTÜPHANEAÇILIŞINA KATILDI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde katıldığı Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı´nın ardından Talas ilçesinde 'Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve 100 Apartmana 100 Kütüphane' açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Bundan bir buçuk sene kadar önce gelip temelini attığımız bu binanın bugün bittiğini görmek bizim için de mutluluk verici. Kütüphane de önemli. Kitabında kıymetini hepimiz biliyoruz. Çok kısa da olsa asistanlığını yaptığım Cemil Meriç, 'Kültürün dünü, bugünü ve geleceği kitaptır' derdi. Kitabın olmadığı yer karanlık bir ortamdır. Eğitimin olmadığı toplum, geri bir toplumdur, cahil bir toplumdur. Orada iyilik olmaz. Bileşik kaplar düşünün. Eğitimi bir taraftan döktüğünüzde iyilik, güzellik, kalkınma, refah, nezaket ve bilimsel kalkınma olarak karşınıza hepsi çıkar. Ama cehaleti bir taraftan dökerseniz o kaba, karşınıza kötülük, şer ve felaket olarak çıkar. O yüzden kütüphanelerimizin önemi büyük. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesini özellikle gezin ve o ortamı bir görün. Ülkemizde yapılan o kütüphaneyle emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Biz bundan sonra da eğitim ve kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz" dedi.

        Eğitimin önemine değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Sabah ağaç dikmekle ilgili çölleşme ve erozyonla ilgili birtakım sempozyumlar, toplantılar, çalıştaylar vardı. O da önemli. Ama bir taraftan da elbette ki ağacın yanı sıra kültür de, kitap da o kadar önemli. Bir bilim adamı, 'eğer bir yıllık ürün almak istiyorsanız pirinç dikin, 10 yıllık verim almak istiyorsanız ağaç dikin, eğer hiç bitmeyecek bir hayır istiyorsanız insana eğitimle yatırım yapın' diyor. Biz de burada öyle bir eğitimin başındayız. Hayırlı olsun diyorum."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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