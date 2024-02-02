Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane açılışına katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever Mehmet Karamercan işbirliğiyle yaptırılan kütüphanenin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever Mehmet Karamercan işbirliğiyle yaptırılan kütüphanenin açılış törenine katıldı.

        Mevlana Mahallesi'ndeki törende konuşan Özhaseki, hayırseverlerin Kayseri'nin temel direkleri olduğunu, sayılarının artmasını ve aileleriyle huzur içinde yaşamalarını dilediğini ifade etti.

        Hayırseverlikte Kayseri'yi geçen bir il görmediğini belirten Özhaseki, hayırseverliğin kentte Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve İslam ile tanışmasıyla başladığını, şu dönemde de hayırseverlerin kentte çeşitli işlere imza attığını anlattı.

        Hayırsever insanları bal arılarına benzeten Özhaseki, "Çiçeklerden polen toplarlar, gayret ederler, balı meydana getirirler. Sonra da topluma faydalı bir yiyecek olarak sunarlar onu. Biri de topluyor topluyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Hatta ben bazılarını biliyorum, torununun torununa yetecek kadar serveti var, bitirebilmeleri mümkün değil ama hayıra eli gitmiyor. Allah bizi onlardan etmesin diye de dua ediyorum, ne diyelim. Biz inşallah bal arılarından oluruz." diye konuştu.

        Eğitimin önemine dikkati çeken Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Eğitimin olmadığı toplum geri bir toplumdur, cahil bir toplumdur, orada iyilik olmaz. Birleşik kaplar düşünün, eğitimi bir taraftan döktüğünüzde iyilik, güzellik, kalkınma, refah, nezaket, bilimsel kalkınma olarak karşınıza hepsi çıkar. Ama cehaleti bir taraftan dökerseniz o kaba, kötülük olarak ve karşınıza şer ve felaket olarak da o çıkar. O yüzden kütüphanelerimizin önemi büyük. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Başta eğer gitmediyseniz tavsiye ederim, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini özellikle gezin ve o ortamı bir görün. Ülkemizde yapılan o kütüphaneyle emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Bundan sonra da eğitim konusunda, kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz."

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayırsever Karamercan ailesine ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Hayırsever Mehmet Karamercan da böyle bir kütüphaneyi gençlere kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yapılan dua ile kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Çok üretiyor ve kirletiyoruz
        Bakan Özhaseki: Çok üretiyor ve kirletiyoruz
        Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimine yarın başlanacağını bildirdi:
        Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimine yarın başlanacağını bildirdi:
        Şiddet gördüğünü öne sürdüğü kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbe...
        Şiddet gördüğünü öne sürdüğü kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbe...
        Develi Belediyespor, TÜRŞAD maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor
        Develi Belediyespor, TÜRŞAD maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor
        Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1-3 m...
        Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1-3 m...
        Japon deprem uzmanı Yoshinori, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne kat...
        Japon deprem uzmanı Yoshinori, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne kat...