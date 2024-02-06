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        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı

        KAYSERİ'de alkollü Alican U., sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldürdü. Alican U. ile yanındaki arkadaşı Sibel Y. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de alkollü Alican U., sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldürdü. Alican U. ile yanındaki arkadaşı Sibel Y. gözaltına alındı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yıldırım'ın değnek ile vururken Alican U. da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, burada hayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. polis ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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