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        Kayseri-Ankara kara yolunda otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı

        KAYSERİ-Ankarakara yolunda otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:30
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        Kayseri-Ankara kara yolunda otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı
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        KAYSERİ-Ankarakara yolunda otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 01 EDD 23 plakalı otomobil ile üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 34 GSM 546 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Suriye uyruklu sürücü ile yanındaki Suriye uyruklu S.E. hayatını kaybetti; 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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