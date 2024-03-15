Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

İbrahim Atalay'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. İbrahim Atalay, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Atalay’ın sağanak nedeniyle kontrolünü kaybettiği 38 TS 667 plakalı elektrikli otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Atalay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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