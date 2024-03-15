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        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

        KAYSERİ'de sağanak nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarparak alev alan otomobilde hayatını kaybeden İbrahim Atalay (34), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:35
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        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
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        KAYSERİ'de sağanak nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarparak alev alan otomobilde hayatını kaybeden İbrahim Atalay (34), toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Atalay’ın sağanak nedeniyle kontrolünü kaybettiği 38 TS 667 plakalı elektrikli otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Atalay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İbrahim Atalay'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. İbrahim Atalay, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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