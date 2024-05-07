Babasının bıçakladığı Buse, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

'TOPRAKEMANETİME İYİ BAK'

Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz tarafından bıçakla öldürülen Buse Erkin'in (23) sosyal medya hesabında hayatını kaybeden annesi Fatma Kınacı (41) ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Geçen yıl 1 Eylül'de Elisa isimli kız çocuğu dünyaya getiren Erkin'in doğumdan 49 gün sonra annesini kaybettiği öğrenildi. Erkin'in paylaştığı annesinin mezar taşında, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah. Canım annem" yazdığı görüldü. Erkin'in bir başka paylaşımında ise annesine, "Benin annem yaşlanmadı. Hiç eline baston alıp dolaşmadı. Saçları bembeyaz olmadı. O torunlarına, biz ona doyamadan sessiz sedasız çekip gitti bu dünyadan. Çok özledim annem" ifadelerine yer verdi.