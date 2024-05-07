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        Babasının bıçakladığı Buse, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

        'TOPRAKEMANETİME İYİ BAK' Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz tarafından bıçakla öldürülen Buse Erkin'in (23) sosyal medya hesabında hayatını kaybeden annesi Fatma Kınacı (41) ile ilgili paylaşımları dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:10
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        Babasının bıçakladığı Buse, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)
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        'TOPRAKEMANETİME İYİ BAK'

        Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz tarafından bıçakla öldürülen Buse Erkin'in (23) sosyal medya hesabında hayatını kaybeden annesi Fatma Kınacı (41) ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Geçen yıl 1 Eylül'de Elisa isimli kız çocuğu dünyaya getiren Erkin'in doğumdan 49 gün sonra annesini kaybettiği öğrenildi. Erkin'in paylaştığı annesinin mezar taşında, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah. Canım annem" yazdığı görüldü. Erkin'in bir başka paylaşımında ise annesine, "Benin annem yaşlanmadı. Hiç eline baston alıp dolaşmadı. Saçları bembeyaz olmadı. O torunlarına, biz ona doyamadan sessiz sedasız çekip gitti bu dünyadan. Çok özledim annem" ifadelerine yer verdi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemleri tamamlanan Buse Erkin'in Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buse Erkin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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