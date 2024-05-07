KAYMEK Pınarbaşı'nda çocukları eğlendirdi

Eğlencede yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar eğlenirken aileler de program düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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