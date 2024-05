Kayseri'de polisler vatandaşın huzur ve güvenliği için pedal çeviriyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bisikletli Timler Grup Amirliğinde görevli polisler, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla pedal çeviriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 18 bisikletli polis, mesai mefhumu gözetmeksizin pedal çevirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Bisikletli polisler, kentte, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Alparslan ve Mimarsinan parklarında görev yapıyor.

Bisikletli Timler Grup Amiri Komiser Yardımcısı Sedat Uyar, AA muhabirine, bisiklet üstünde de görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Uyar, yaklaşık 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisikletle her yere daha kolay ulaşabildiklerini dile getirerek, "Kayseri'de görev yaptığımız alanlarda suçun oluşmasına engel olmak maksadıyla halkın huzur ve güvenliği için pedal çevirmeye devam ediyoruz. Araç trafiğine kapalı bu alanlarda daha seri, daha hızlı olay yerine intikal için en uygun aracın bisiklet olduğu değerlendirildi. Bu sebeple bisiklet tercih ettik." dedi.

Uyar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresinin yaklaşık 10 kilometre uzunlukta olduğunu ve bir personelin günlük ortalama 40 kilometre pedal çevirdiğini sözlerine ekledi.

- Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Mehmet Şimşek, bisikletli polisleri ilk gördüğünde şaşırdığını ancak mutlu olduğunu söyledi.

Polisin her zaman kendilerini güvende hissettirdiğini vurgulayan Şimşek, "Polislerimiz bize her zaman güven veriyor. Onların olması bize sadece burada değil, ülke genelinde her zaman güven verir. Onlara güveniyoruz. Daha önce bisikletli polis görmedim ama çok iyi bir şey." diye konuştu.