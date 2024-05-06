Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.N. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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