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        Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:05
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        Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı
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        KAYSERİ’nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Hacılar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 34’üncü Cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.G. (34) idaresindeki 42 ATC 120 plakalı otomobil ile tarladan gelen Ş.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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