Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

KAYSERİ’nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hacılar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 34’üncü Cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.G. (34) idaresindeki 42 ATC 120 plakalı otomobil ile tarladan gelen Ş.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.