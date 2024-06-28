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        Kayseri'de bahçe duvarı çöktü; 3 otomobilde hasar oluştu

        KAYSERİ'de, bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 01:07 Güncelleme: 28.06.2024 - 01:10
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        Kayseri'de bahçe duvarı çöktü; 3 otomobilde hasar oluştu
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        KAYSERİ'de, bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkın bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 otomobil beton yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, duvarın üzerine devrildiği park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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