Kayseri'de bahçe duvarı çöktü; 3 otomobilde hasar oluştu

KAYSERİ'de, bahçe duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkın bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 otomobil beton yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, duvarın üzerine devrildiği park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.