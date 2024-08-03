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        11'inci kattan düşüp öldü

        KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 11'inci katındaki balkondan düşen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:25
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        11'inci kattan düşüp öldü
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        KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 11'inci katındaki balkondan düşen H.İ.Ş. (40) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kızılırmak Cadde'sinde meydana geldi. H.İ.Ş. adlı erkek, 14 katlı binanın 11'inci kat balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.İ.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.İ.Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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