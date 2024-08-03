11'inci kattan düşüp öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kızılırmak Cadde'sinde meydana geldi. H.İ.Ş. adlı erkek, 14 katlı binanın 11'inci kat balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.İ.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.İ.Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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