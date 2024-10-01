Komşusunu öldüren sanığın 'indirimsiz cezası'nın gerekçesi: Samimi bir pişmanlığı yok

KAYSERİ'dehusumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş'ı (39) 20 yerinden bıçaklayarak öldürüp, 2 çocuğunu da öldürmeye teşebbüs eden Mustafa Kayaķıran'a (27) verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın kişiliği, fiilden sonraki davranışları ve herhangi bir samimi pişmanlığı olmadığı için hakkında 'iyi hal' indirimi uygulanmadığı vurgulandı.

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş'ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip, binanın önüne çıktığında karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazan Çatbaş, hayatını kaybetti. Nazan Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'yi de bıçaklamaya kalkışan Mustafa Kayakıran, gözaltına alınıp, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında Nazan Çatbaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, 2 çocuğuna karşı eylemi nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

'KARI-KOCA ELEKTRİĞİMİ KESİYORLARDI' Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında Mustafa Kayakıran, komşularının kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, "Karı-koca elektriğimi kesiyorlardı. Her seferinde sığınağa inmek zorunda kaldım. Balkona çıktığımda bana bir kez kazma-kürek gösterdiler. Uzak durmaya başladım. Askerden yeni gelmiştim, psikolojim yerinde değildi. Elektriği kesenleri birkaç kez uyardım. Çocuklarına bir müdahalem olmadı" dedi. HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kayakıran'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın devam etmekte olan ceza davaları, geçmişten gelen suç işleme kastı, kişiliği ve pişmanlığının olmadığı gerekçeleriyle hiçbir indirim maddesini uygulamadı. Heyet, sanık Kayakıran'ı ayrıca ölen Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye karşı eylemlerinden dolayı da 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2 kez 14 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.