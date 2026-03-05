Kayseri'de Galatasaray taraftarları ile eğitim çalışanları kan bağışı yaptı

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen Galatasaray taraftarları ile eğitim çalışanları iftar sonrası kan bağışında bulundu.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kayseri'nin farklı ilçelerinden gelen Galatasaray taraftarı ile eğitimciler ve öğrenciler kanser hastası çocuklar için kan verdi.



1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği Genel Sekreteri Metin Akkoç, AA muhabirine, dernek üyeleriyle birlikte KANKA Derneğiyle işbirliği yaparak, kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Kanser tedavisi gören çocuk hastaların tedavilerine ramazan ayında bir nebze olsun katkı sağlamak için yola çıktıklarını anlatan Akkoç, taraftarlar arasında rekabetin her zaman güzel olduğunu bu rekabetin kan bağışında da yapılması gerektiğini ifade etti.



Taraftarlardan Mehmet Koç da Galatasaray'ın her zaman her yerde olduğunu vurgulayarak "Umarım çocuklar için umut olur verdiğimiz kanlar." dedi.



Talas Milli Eğitim Müdürü Osman Koç ise "KANKA'm olur musun?" projesi kapsamında 10 okulda öğretmenler, veliler ve yaşı tutan öğrencilerle birlikte kan vereceklerini dile getirdi.



Öğrencilerden Halil İbrahim Göktürk Kaşıkçı, kan ihtiyacı olan küçük kardeşlerine destek olmak istediğini, okulunda kan bağışı için öncü olduğunu ve bundan dolayı mutlu hissettiğini belirtti.







