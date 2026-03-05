Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1 kişinin silahla öldürüldüğü olayda iki kardeşe hapis cezası

        Kayseri'de 1 kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan iki kardeşe hapis cezası verildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 17:46
        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar G.A. ve ağabeyi F.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklardan G.A, öldürme kastının olmadığını ifade ederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Sanık F.A. ise kardeşinin üzerinde silah olduğunu bilmediğini ve emniyete kendisinin teslim ettiğini öne sürdü.

        Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, G.A'ya "kasten öldürme" suçundan 10 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay, F.A'ya ise "yardım etme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Öte yandan bazı müştekiler kararın ardından sanıklara tepki gösterdi.

        - Olay

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 18 Nisan 2025'te bir baklava dükkanına gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş ederek ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan R.T. bir gün sonra yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan kardeşler G.A. ve F.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

