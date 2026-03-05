Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de jandarma 2 kilo 470 gram uyuşturucu ele geçirdi

        Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 470 gram skunk, 10 kök kenevir, iklimlendirme çadırı, aydınlatma ve havalandırma sistemi, oda nemlendirici, soğutucu ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

