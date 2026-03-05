Kayseri'de jandarma 2 kilo 470 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 470 gram skunk, 10 kök kenevir, iklimlendirme çadırı, aydınlatma ve havalandırma sistemi, oda nemlendirici, soğutucu ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

