        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında stant açıldı

        Kayseri'de, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:12
        Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri tarafından stant açıldı.

        Vatandaşların ziyaret ettiği stantlarda, toplumda afet bilincinin artırılması ve arama kurtarma çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturulması için bilgilendirmelerde bulunuldu.


        Alanda, AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) UMKE, itfaiye, Türk Kızılay, ANDA, GÖKBÖRÜ, İHH, YESEVİ, TÜRKUAZ, TÜRK TELEKOM ve KARAKURT (Karayolları Arama Kurtarma) ekipleri stant açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

