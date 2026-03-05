Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında stant açıldı

Kayseri'de, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla stant kuruldu.



Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri tarafından stant açıldı.



Vatandaşların ziyaret ettiği stantlarda, toplumda afet bilincinin artırılması ve arama kurtarma çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturulması için bilgilendirmelerde bulunuldu.





Alanda, AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) UMKE, itfaiye, Türk Kızılay, ANDA, GÖKBÖRÜ, İHH, YESEVİ, TÜRKUAZ, TÜRK TELEKOM ve KARAKURT (Karayolları Arama Kurtarma) ekipleri stant açtı.

