Kayseri'nin ulaşım projeleri değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım projeleri ve şehir vizyonuna ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen toplantıda, Erkilet tramvay hattı, otoyol projesi, hızlı tren çalışmaları ile akıllı şehir ve kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı.





Toplantıda özellikle Erkilet güzergahında planlanan tramvay hattına ilişkin teknik değerlendirmeler yapılırken, otoyol projesine ilişkin süreç de proje firması temsilcileriyle birlikte ele alındı.



Başkan Büyükkılıç, şehir içi ulaşımın daha planlı, konforlu ve sürdürülebilir hale gelmesi için yürütülen çalışmaların titizlikle değerlendirildiğini, ulaşım projelerinin Kayseri'nin büyüme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.



Kent için büyük önem taşıyan hızlı tren projesine de değinen Büyükkılıç, çalışmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydetti.



Mevcut bilgiler ve süreçlerin toplantıda yeniden gözden geçirildiğini ifade eden Büyükkılıç, projenin Kayseri'nin ulaşım ağını güçlendirecek stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.



Büyükkılıç, toplantıya katkı sağlayan ekip ve uzmanlara teşekkür etti.



Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları ve ilgili firma yetkilileri katıldı.



