        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de zabıta ekipleri şubat ayında 1522 denetim gerçekleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şubat ayında 1522 denetim gerçekleştirdi.

        Giriş: 05.03.2026 - 13:14
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin huzuru, düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesine katkı sağlayan zabıta ekipleri, 7 karakol, 77 personel ve 7 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından geçen ay gerçekleştirilen 1522 denetimde, ilgili kanun maddelerindeki yönetmeliklere uygun olmayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

