Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        7'nci kattan düşüp ölen Ayyüce'nin soruşturmasında takipsizlik

        KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        7'nci kattan düşüp ölen Ayyüce'nin soruşturmasında takipsizlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Çalışkan'ın intihar ettiğine kanaat getirilirken, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

        Olay, geçen yıl 30 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılması ile bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçenler, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'da toprağa verildi.

        SOSYAL MEDYADAN ŞARKILARINI PAYLAŞMIŞ

        Eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği belirlenen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği 20 gün önce de düştüğü binada kalmaya başladığı belirtildi. Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.

        'BAŞKASINI İNTİHARA YÖNLENDİRME' SORUŞTURMASI

        Çalışkan'ın ölümü sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç ya da suç unsuru sonucu ölme ihtimaline karşı, 'Başkasını intihara yönlendirme' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, takipsizlik kararı verdi. Savcılık, Çalışkan'ın otopsi raporuna göre yüksekten düşme sonucu çok sayıda kaburga ve kemik kırığı ile beyin kanaması sonucu, beyin doku harabiyeti ile iç ve dış kanama sonucu öldüğünün belirlendiğine vurgu yaptı.

        DELİL DE BULUNAMADI

        Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiğine de değinilerek, "Adı geçenin girmiş olduğu bunalım sonucu bulunduğu odanın camından dışarıya atlamak suretiyle intihar ettiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı. Savcılık, Çalışkan'ın intihar etmesinde etkisi olan herhangi bir kimsenin bulunduğu yönünde yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Kayserispor son 10 sezonda 20 kez teknik direktör değişikliğine gitti
        Kayserispor son 10 sezonda 20 kez teknik direktör değişikliğine gitti
        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı (2)
        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı (2)
        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" paylaşımına ilişkin 4 kişi gözal...
        Kayseri'de "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" paylaşımına ilişkin 4 kişi gözal...
        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı
        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı
        Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargıla...
        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargıla...