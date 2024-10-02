Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet K. (21) idaresindeki 38 UK 061 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit D.'ye çarptı. Sabit D., çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sabit D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Muhammet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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