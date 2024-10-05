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        Kayseri'de vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

        KAYSERİ'de'Gastronomi Günleri' kapsamında vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:30
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        Kayseri'de vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı
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        KAYSERİ'de'Gastronomi Günleri' kapsamında vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki 'Gastronomi Günleri'ni 2'nci gününde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı. Sucuk dönerleri kesen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Gastronomi Günleri, gerçekten beklentimizin çok üzerinde bir katılımla önem arz ediyor. Geçen sene tek kazanda pişirilen 1 ton mantıyı dağıtmıştık. Bu yıl da 1 ton sucuk döneri dağıtıyoruz. Katkı sağlayan firmalarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize dışarıdan gelen şeflerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri, gerçekten altın çağını yaşıyor. İnşallah seneye daha da geliştireceğiz. Kayseri her zaman pozitif anılmaya değen bir şehir, bunun da kıymetini bilelim. Kayseri denince akla sucuk ve pastırma gelir. Taklitlerinden sakının" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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