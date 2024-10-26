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        Erzincan'daki kazada ölenler toprağa verildi; Sümeyye ile Efe 3 yıl önce nişanlanmış (2)

        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİErzincan'da otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada; hayatını kaybeden otomobil şoförü Ahmet Subaşı, aynı araçtaki oğlu Efe Berke Subaşı (20) ve Sümeyye Patat'ın (22) cenazeleri, Kayseri'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:40
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        Erzincan'daki kazada ölenler toprağa verildi; Sümeyye ile Efe 3 yıl önce nişanlanmış (2)
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        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ

        Erzincan'da otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada; hayatını kaybeden otomobil şoförü Ahmet Subaşı, aynı araçtaki oğlu Efe Berke Subaşı (20) ve Sümeyye Patat'ın (22) cenazeleri, Kayseri'ye getirildi. Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Sümeyye Patat için kılınan cenaze namazına baba Tuncay Patat, ailesi ve yakınları katıldı. Patat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ahmet Subaşı ile oğlu Efe Berke Subaşı da Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

        'PAZAR GÜNÜ DÖNECEKLERDİ, KISMET OLMADI'

        Sümeyye Patat'ın babası Tuncay Patat, "Birisi damadım olur. Biri de kayınbabası olur. Diğeri de zaten yeğeniydi. Erzincan yolundan Kayseri yönüne dönerken araç hakimiyetini kaybediyor. Virajı dönerken. O anda araba, TIR'ın altına giriyor. Zaten olay anından tam olarak bir şey bilmiyorum. Akşam jandarma, beni saat 19.45'te aradı. 'Cenazeler var' dedi. 'Otopsi için Erzincan Devlet Hastanesi'ne gelmeniz lazım' dediler. Saat tam 21.00'da Kayseri'den çıktım. Gece 03.00'ta Erzincan'a vardım. Saat 03.30- 04.00 gibi morga girdik. Morgda cesetleri teşhis için savcıyla beraber baktık. Onlar dedi ki bunlar sizin mi? Biz de 'Tamam' dedik. Ona göre tutanak tuttular. Nişanlılardı. Nişanlısı, 'Cumartesi, pazar çıkalım' dedi. Onlar da 'Tamam' dedi. Babası almaya gitti. Burada 2 gün durup, geri gideceklerdi. Pazar günü döneceklerdi, kısmet olmadı" dedi.

        NİŞANLI ÇİFTTEN GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

        Diğer yandan Sümeyye Patat ile Efe Berke Subaşı'nın 3 yıldır nişanlı olduğu öğrenildi. Çiftin evlenmek için Erzincan'da askerlik yapan Efe Berke Subaşı'nın görevinin bitmesini bekledikleri belirtildi. Ayrıca Efe Berke Subaşı'nın babası Ahmet Subaşı'nın yurt dışında TIR şoförlüğü yaptığı, 9 ay yurt dışında, 3 ayda Türkiye'de yaşadığı bildirildi. Kazanın gerçekleştiği gün ise Ahmet Subaşı, yeğeni İlayda Subaşı ve Sümeyye Patat'ın izne çıkan Efe Berke Subaşı'yı Kayseri'ye getirmek için Erzincan'a gittikleri öğrenildi. Sümeyye Patat ile Efe Berke Subaşı'ndan geriye fotoğraf ve videoları kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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