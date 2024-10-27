Hafif ticari aracın yedet lastiğinde 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kente uyuşturucu getirdikleri bilgisi alınan N.Y. (35), B.Y. (33) ve Y.E.'nin (35) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheliler hafif ticari araçla seyir halindeyken, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içerisinde 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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