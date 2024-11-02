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        Kayseri'de kablo fabrikasındaki yangın 1 saatte söndürüldü

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kablo fabrikasında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:23 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:25
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        Kayseri'de kablo fabrikasındaki yangın 1 saatte söndürüldü
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        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kablo fabrikasında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. 

        ​Yangın, saat 18.30 sıralarında Hacılar ilçesinde Erciyes Mahallesi'ndeki kablo fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bir bölümünü kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ise, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklama yapan fabrika genel müdürü Bora Koç, "Bugün tesisimizde çıkan yangın şu an için kontrol altında. Valimiz Gökmen Çiçek koordinasyonunda herkes seferber olmuş durumda. Yangın kontrol altında, merak edilecek bir şey yok. Şu an için yapılması gereken fabrikayı yeniden ayağa kaldırmak" diye konuştu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Önemli bir firmamızda çıkan yangın çok kısa sürede kontrol alınmış durumda. Çok şükür can kaybının olmadığı bilgisine de sahibiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şehrimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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