Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İlçenin tek kalaycısı: Bu işin son nesliyiz

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Yakup Eren (58), 13 yaşında başladığı baba mesleği olan kalaycılığı 45 senedir yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçenin tek kalaycısı: Bu işin son nesliyiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Yakup Eren (58), 13 yaşında başladığı baba mesleği olan kalaycılığı 45 senedir yapıyor. İlçenin tek kalaycısı olan Eren, "Babam 50 yıl boyunca kalaycı ustası olarak çalıştı. Ben de babamın yanında yaklaşık 25 yıl çalıştım. Babam vefat ettikten sonra da ihtiyaç ve talepten dolayı ben mesleğe devam ediyorum. Burada yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Dolayısıyla meslekte son aşamalardayız. Bu işin son nesliyiz" dedi.

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Yakup Eren, 13 yaşında kalaycılık mesleğine ilgi duymaya başladı. Babası Mehmet Eren'in yanında kalaycılık mesleğini öğrenen Eren, 20 yıl önce babasının hayatını kaybetmesi sonrası babasından miras kalan kalaycılık mesleğini devam ettiriyor. 3 çocuk babası olan Yakup Eren, ailesinin geçimini sağladığı mesleğin ilçedeki son temsilcisi olduğunu ve çırak bulmakta zorlandıkları için kalaycılık mesleğinin yok olma tehlikesi geçirdiğini söylüyor.

        Babasının kalay ustası olduğunu söyleyen Yakup Eren, "Babam 50 yıl boyunca kalaycı ustası olarak çalıştı. Bende babamın yanında yaklaşık 25 yıl çalıştım. Bu mesleğe babamın vefat ettiği 2004 yılından bu yana ihtiyaç ve talepten dolayı ben devam ediyorum. Yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Dolayısıyla meslekte son aşamalardayız. Bu işin son nesliyiz" dedi.

        'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI LAZIM'

        Kalaycılık mesleğinin yok olma tehlikesi altında olduğunu da sözlerine ekleyen Eren, "Bakır kapların kalaylanmasında talep oluyor. Ama, yeni üretilen alüminyum ürünlerinden dolayı kalaycılık bitme safhasına geldi. Memleketimize özgü yemek ve içeceklerin kalaylı kaplarda tüketilmesi daha ayrıcalıklı oluyor. Sağlık açısından da iyidir. Hem bakır malzemelerindeki pahalılıktan hem de talebin azalmasından işlerimiz azalıyor. İşimiz ölmez mesleklerdendir. Eskilere bir şekilde tekrar döneceğiz. Pekmez ve salça kurutma zamanlarında talep yoğunluğu oluyor. Bu gibi zanaatlara ihtiyacımız var ve gelecek nesillere aktarılması lazım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Su altında kalan mahallesinin üzerinde balık avlıyor
        Su altında kalan mahallesinin üzerinde balık avlıyor
        Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı
        Palancıoğlu, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne katılacak
        Palancıoğlu, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne katılacak
        Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Ali Çamlı: Getirin babanızı yönetsin
        Ali Çamlı: Getirin babanızı yönetsin
        Kayseri'de kablo fabrikasındaki yangın 1 saatte söndürüldü
        Kayseri'de kablo fabrikasındaki yangın 1 saatte söndürüldü