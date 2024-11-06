Kayserispor Başkanı Çamlı'dan özür mesajı

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada özür diledi. Çamlı, "Kayseri'de bilinen 'Ali Hoca' kimliğime, taşıdığım sorumluluğa yakışmayan tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig’in 11’inci haftasında karşılaştıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından stadyum dışında yaşanan olaylar ve söylediği sözlerden dolayı yazılı bir açıklama yaparak Kayserispor taraftarından özür diledi. Yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Başkan Çamlı, “Değerli Kayseri halkı, gönüllerimizi birleştiren kulübümüzde yıllardır sevinçleri ve üzüntüleri beraber paylaştığımız kıymetli Kayserispor ailesi. Biraz mahcup ve bir hayli de üzüntülü olarak sizinle dertleşmek için bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Süper Lig'in 11'inci haftasında sahamızda karşılaştığımız ve golsüz berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı sonrası hepimizi derinden üzen talihsiz olaylar yaşadık. Maçın bitmesine yakın ve maç bittikten sonra gerek tribünlerde gerekse stadyum dışında dilimizi karşılıklı adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlerle muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde, 'Kem söz sahibini bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim. Kayseri'de bilinen 'Ali Hoca' kimliğime, taşıdığım sorumluluğa yakışmayan tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.