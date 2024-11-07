Trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin TL ceza; o anlar kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.

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