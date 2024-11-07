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        Trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin TL ceza; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:45
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        Trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin TL ceza; o anlar kamerada
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        KAYSERİ’de, trafikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. Sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yapması kameraya yansıdı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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