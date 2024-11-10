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        Kayseri'de köpeği aydınaltma direğine vuran şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, 'Kral' isimli köpeği aydınlatma direğine vurduğu öne sürülen İbrahim P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:50
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        Kayseri'de köpeği aydınaltma direğine vuran şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ’de, 'Kral' isimli köpeği aydınlatma direğine vurduğu öne sürülen İbrahim P., polis tarafından yakalandı. Köpeğin tedavi için getirildiği veterinerde açıklamalarda bulunan Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, "Hayvan cinayetleri hayvana şiddet bitmiyor. Hayvanlara şiddet uygulayan insanların rehabilite edilmesini istiyoruz. İnsan cinayetlerinin önüne geçeceğine de inanıyoruz" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Araştırmada olayın şüphelisinin İbrahim P. (21) olduğunu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Köpek ise sahibi tarafından tedavi için veterinere götürüldü.

        Konuyla ilgili açıklama yapan KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, "Bu sabah vahim, maalesef vahim bir olayın üzüntüsüyle uyandık. Yavrumuz 'kral', sahibi tarafından bir arkadaşına emanet edildi. Orada yoldan geçenler kavgaya tutuşuyorlar. Bu köpeği, saldırdığı iddiasıyla yerden yere vurarak dövüyorlar. Şimdi ülkemizin geldiği vahim bir durumla karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki insan cinayetleri, hayvan cinayetleri, hayvana işkence maalesef bitmiyor. Bu olay bizi şok derinden yaralıyor. Biz, 'hayvana şiddet gösteren insanlar, yarın çoluğunu, çocuğunu, karısını öldürmeye meyil ediyor ve öldürüyor da. Bunun için hayvanlara şiddet uygulayan insanların rehabilite edilmesini istiyoruz. İnsan cinayetlerinin önüne geçeceğini de inanıyoruz. Bu arada emniyet güçlerimize, özellikle Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

        'KIZIMA SÖYLEYEMEDİM'

        Kral'ın sahibi Volkan Çalışkan ise "Köpeği öğle saatlerinde arkadaşıma bıraktım. Bir işim vardı. Olay gece oluyor. Kızım haber verdi. Sabah beni aradı. Bana videoyu attı. Ben yerde Kral'ın yattığını gördüm ama kızıma söyleyemedim. Gittim ve bu haldeydi. Aldım ve geldim" diye konuştu.

        'İÇ KANAMA DURUMU VAR'

        Veteriner hekim Bahar Topa da, "Yapılan ilk muayenelerde Kral'ın, kanlı idrar yaptığı söylendi. Bu gibi durumlarda travmaya bağlı idrar kesesinde kanamalar ya da iç organ kanamaları olabiliyor. Bunun için 72 saat süreyle bir tedavi olacak. Devamında çekilen röntgende herhangi bir kırık gözlenmedi ama özellikle sol gözündeki korneada bir opasite gerçekleşmiş. O da travmaya bağlı olabiliyor bu durumlarda. Herhangi bir kırık durumu görünmüyor. Ama iç kanama durumu var."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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