Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut: 76-84

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes DuranMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 91'İNCİ PERİYOT: 29 - 9 DEVRE: 41 - 353'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut: 76-84
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

        EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 9

        1'İNCİ PERİYOT: 29 - 9

        DEVRE: 41 - 35

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut’a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Emlak Konut’tan Jessica Thomas oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Kayseri'de abart egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası
        Kayseri'de abart egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi'nde sürpriz doğum günü kutlaması
        Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi'nde sürpriz doğum günü kutlaması
        Erciyes 38 FK - Edirnespor: 1-0
        Erciyes 38 FK - Edirnespor: 1-0
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne tanıtı...
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne tanıtı...