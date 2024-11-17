Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut: 76-84
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes DuranMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 91'İNCİ PERİYOT: 29 - 9 DEVRE: 41 - 353'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12
EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 9
1'İNCİ PERİYOT: 29 - 9
DEVRE: 41 - 35
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut’a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Emlak Konut’tan Jessica Thomas oldu.
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