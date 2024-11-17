Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut: 76-84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut’a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Emlak Konut’tan Jessica Thomas oldu.

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