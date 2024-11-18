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        Yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

        İSTANBUL- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:20
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        Yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
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        İSTANBUL- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

        İstanbul- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 2092 sefer sayılı yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde olumsuz hava şartlarından etkilendi. Yolcular zor anlar yaşarken, uçak Kayseri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Sağlık ekipleri, havalimanında rahatsızlanan yolculara müdahalede bulundu. Uçakta yaşananlar yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolcular, kara yoluyla gidecekleri şehirlere hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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