Yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

İstanbul- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 2092 sefer sayılı yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde olumsuz hava şartlarından etkilendi. Yolcular zor anlar yaşarken, uçak Kayseri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Sağlık ekipleri, havalimanında rahatsızlanan yolculara müdahalede bulundu. Uçakta yaşananlar yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolcular, kara yoluyla gidecekleri şehirlere hareket etti.

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