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        Güvercin kümesinde 5 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

        KAYSERİ'de güvercin kümesinde 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:10
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        Güvercin kümesinde 5 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de güvercin kümesinde 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ç. (27) ile C.U.'nun (20) uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilere ait güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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