Güvercin kümesinde 5 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ç. (27) ile C.U.'nun (20) uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilere ait güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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