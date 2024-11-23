Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 6 yaralı

KAYSERİ'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kavşağında meydana geldi. Kızılırmak Caddesi'ne seyir halinde olan M.C. idaresindeki 38 T 0688 plakalı otomobil ile Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'na seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. İki araçta çarpışmanın şiddetiyle hasar oluştu. Kazada her iki aracın sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.