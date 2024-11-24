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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (7)

        MAHSURKALAN KANSER HASTASI, KURTARILDIKayseri'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda birçok araç mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:30
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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (7)
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        MAHSURKALAN KANSER HASTASI, KURTARILDI

        Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda birçok araç mahsur kaldı. AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı. Ailenin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen H.İ.K. ve eşi olduğu öğrenildi. Kanser tedavisi gören H.İ.K. ile eşi, ekipler tarafından karayolları bakımevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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