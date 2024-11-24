Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (7)
MAHSURKALAN KANSER HASTASI, KURTARILDIKayseri'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda birçok araç mahsur kaldı.
MAHSURKALAN KANSER HASTASI, KURTARILDI
Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda birçok araç mahsur kaldı. AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı. Ailenin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen H.İ.K. ve eşi olduğu öğrenildi. Kanser tedavisi gören H.İ.K. ile eşi, ekipler tarafından karayolları bakımevine götürüldü.
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