Yaylada mahsur kalan çobana 24 saat sonra ulaşıldı

Bu arada, yayladaki küçükbaş hayvanların birçoğunun olumsuz hava şartları nedeniyle öldüğü, diğerlerinin de traktörle ilçeye götürüldüğü bildirildi.

Akkışla ilçesinde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkan Sadettin Demirkol, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Demirkol'un dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD, jandarma, UMKE ve ANDA ekipleri, Sadettin Demirkol'un bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Demirkol'u 24 saat sonra sağ buldu. Demirkol, sağlık ekiplerince Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Demirkol'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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