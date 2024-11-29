Kayseri'de durdurulan TIR'da 36 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda seyir halindeki TIR, durduruldu. Düzenlenen operasyonda il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen C.Y. (36) ve R.N. (29) yakalandı. TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği 'ETA' ile yapılan aramada 36 kilo 18 gram esrar ve 955 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, 36 kilo 18 gram esrar ve 955 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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