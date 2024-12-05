Kapadokya'da peribacasının yıkılma anı kamerada

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapadokya bölgesindeki Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, peribacasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Peribacasının bitişiğinde bulunan diğer peribacaları da yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.