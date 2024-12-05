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        Kapadokya'da peribacasının yıkılma anı kamerada

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:05
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        Kapadokya'da peribacasının yıkılma anı kamerada
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kapadokya bölgesindeki Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, peribacasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Peribacasının bitişiğinde bulunan diğer peribacaları da yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

        Mahallede yaşayan Özkan Öz, "Gece saatinde bu olay gerçekleşmiş. Sabah geldiğimizde bu olay ile karşılaştık. Burada eski yer fırındı, orası da uçmuş. Buradaki problem budur. Devam edip yıkılacak. Ses geliyor. İlerleyen zamanlarda aynı olayla karşılaşılacak. Çözümü varsa yetkililer müdahalede bulunsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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