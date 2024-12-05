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        Kayseri'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı

        KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 21:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:25
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        Kayseri'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı
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        KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.Ö. (48), polis tarafından yakalandı. Operasyonda 53 litre sahte içki ile 294 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 53 litre sahte içki, 294 şişe satışa hazır sahte içki ile 15 adet sahte içki yapımında kullanılan kit ve aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. polis merkezine götürüldü. M.Ö. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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